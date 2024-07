Marcos Giron conquista torneio de Newport

No embate entre os dois californianos que formaram dupla na última edição de Wimbledon, que durou duas horas e 37 minutos, Giron salvou um "match point", para suceder no historial do torneio ao francês Adrian Mannarino.Giron disputou a sua terceira final, depois das derrotas em San Diego, em 2022, e em Dallas, este ano.Já Michelsen perdeu pela segunda vez o encontro decisivo em Newport, tornando-se, mesmo assim, no mais jovem jogador a chegar a duas finais do mesmo torneio desde que o espanhol Carlos Alcaraz o fez em Umag em 2021 e 2022.