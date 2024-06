Miguel Oliveira teve problema no seletor das velocidades

O piloto luso, que partiu da 11.ª posição, cortou a meta a 23,292 segundos de Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o compatriota Enea Bastianini (Ducati) por 0,799 segundos, com o espanhol Jorge Martin (Ducati) na terceira posição, a 0,924 segundos do vencedor.”, explicou.Miguel Oliveira acabou por não conseguir ultrapassar o colega de equipa, perdendo mesmo uma posição para o italiano Marco Bezzecchi (Ducati).”, frisou o piloto natural de Almada.Oliveira adiantou ainda que, durante a corrida, enfrentou “mais ou menos os mesmos problemas que tinha tido ao longo do fim de semana”, sobretudo dificuldade em fazer “as curvas rápidas” e com a inclinação.”, frisou o português.Esta segunda-feira, disputa-se um dia de testes em Mugello.Com os resultados deste domingo, Miguel Oliveira baixou ao 15.º lugar do campeonato, com 31 pontos.