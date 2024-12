Ministro esclarece que 65 ME são independentes de contratos-programa para Los Angeles

"O projeto olímpico para Los Angeles, portanto para os próximos Jogos Olímpicos, apenas se inicia em 2026. Será nessa altura que haverá um projeto específico, como aqueles que têm sempre acontecido. Nós, em 2025, ainda estamos a culminar o projeto olímpico de Paris", notou o ministro dos Assuntos Parlamentares, responsável pela tutela do Desporto.

Pedro Duarte reiterou que o contrato-programa apresentado hoje para o período 2024-2028, na sede do Comité Olímpico de Portugal, em Lisboa, e que prevê a canalização de 65 milhões de euros para o desporto, é "completamente independente" daqueles que vão ser delineados para Los Angeles2028.

"É importante que se perceba que estes 65 milhões têm muitas verbas ali alocadas que vão ter impacto no próprio projeto olímpico", acrescentou, salientando as bolsas de apoio para esperanças olímpicas inscritas no acordo hoje firmado entre o Instituto Português da Juventude e Desporto e os Comités olímpico e paralímpico portugueses, numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

No ciclo olímpico de Paris2024, o valor global de apoio do Governo, então liderado por António Costa, foi de 31,2 milhões de euros, sendo 22 milhões referentes ao contrato-programa do Comité Olímpico e 9,2 milhões para o Comité Paralímpico, para o período de 2022-2025.