A campeã olímpica australiana Ariarne Titmus estabeleceu hoje um novo recorde do mundo nos 200 metros livres, com a marca de 1.52,23 minutos, nas qualificações que decorrem em Brisbane, Austrália.

A pouco mais de um mês do início dos Jogos Olímpicos Paris2024, Titmus bateu a melhor marca mundial, que pertencia a Mollie O’Callaghan (1.52,85), nadadora que hoje foi segunda, também com uma marca que seria recorde (1.52,48).



Os resultados de hoje foram alcançados no decorrer das provas de qualificação da seleção australiana para os Jogos de Paris2024