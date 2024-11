Neemias Queta é titular e marca 10 pontos nos Celtics

Pela primeira vez titular esta temporada nos campeões da NBA, o poste português, que nas anteriores três épocas na liga nunca tinha integrado o cinco inicial, jogou 23.11 minutos, nos quais marcou 10 pontos (quatro em sete de lançamentos de campo e dois em dois de lances livres), conseguindo ainda sete ressaltos (o melhor da equipa a par com Luke Kornet), um roubo de bola e um desarme de lançamento.



Queta reconheceu que apenas soube que ia ser titular pela primeira vez na NBA durante a manhã, garantindo que entrou para campo "com a mesma mentalidade" de sempre e o objetivo de "tentar ajudar a conseguir a vitória", mesmo que o início não tenha sido o melhor, reconhecendo ter estado "sempre um passo atrás".



"Entrei muito mais confiante (da segunda vez). É a altura que costumo entrar em campo. Podem ter sido os nervos pela primeira titularidade", afirmou.



Ainda sem Kristaps Porzingis e com Jaylen Brown de fora, o treinador dos Celtics apostou em Neemias Queta a titular, relegando para o banco Luke Kornet, que tinha ocupado a posição de poste nos últimos jogos.



O poste português, que se sagrou campeão na última época, só não foi utilizado num encontro esta temporada e apresenta médias de 5,7 pontos e 4,6 ressaltos em 13,8 minutos por jogo, recebendo elogios do treinador Joe Mazzulla, que considera que Queta “cresceu muito como jogador” e que “percebeu o quão bom pode ser”.



“Fez grandes coisas para nós hoje. Temos de o manter nesse nível. (...) Vimos o que pode fazer quando está no seu melhor. Pode ser muito importante para nós ao longo da temporada. Ele trabalha muito, preocupa-se. Estou grato por ele deixar-me treiná-lo. Começa a perceber o quão bom pode ser, com esta ética de trabalho”, disse.



Questionado sobre as declarações do treinador, Queta assumiu que "ainda há muito" que pode aprender, dizendo que está a aprender novos sistemas, novas formas de defender.



"Quanto mais desenvolver dessas qualidades, sei que posso ter ainda mais impacto", admitiu.