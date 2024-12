Neemias só jogou 19 segundos no desaire dos Celtics

Joe Mazzulla só lançou o poste luso, juntamente com Jordan Walsh e Luke Kornet, com o encontro a terminar e quando já era certa a sexta derrota da época dos Celtics, em 27 jogos.



A formação da casa vencia após três períodos por 86-82, mas os Bulls conseguiram um parcial de 17-4 a abrir o quarto parcial e arrancaram para a vitória, a 13.ª, em 28 embates, liderados por 36 pontos de Zach LaVine.



Na formação da casa, segunda na Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers, o melhor foi Jayson Tatum, que terminou o embate com 31 pontos, 10 ressaltos e quatro assistências.



Neemias Queta está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, ao serviço do qual se sagrou campeão no ano de estreia, em 2023/24, somando 28 jogos na fase regular, com médias de 5,5 pontos, 4,4 ressaltos, 0,8 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,5 roubos de bola, em 11,9 minutos.