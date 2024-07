Volta: Nova hipótese para sprinters na quinta etapa de Penedono a Bragança



Penedono, Viseu, 30 jul 2024 (Lusa) – Os sprinters tentarão hoje disputar a vitória na quinta etapa da 85.ª Volta a Portugal em bicicleta, com uma ligação de 176,8 quilómetros entre Penedono e Bragança sem dificuldades de maior para os afastar da discussão.



Depois de uma primeira parte da corrida em que só a segunda etapa, entre Santarém e Lisboa, propiciou um sprint, ganho pelo argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), o regresso à estrada após dia de descanso é nova oportunidade.



Depois da estreia de Penedono como local de partida da Volta, Mêda recebe os primeiros pontos de interesse, com uma contagem de montanha de quarta categoria aos 25,4 quilómetros e uma meta volante logo a seguir, importantes no caso de haver já a fuga do dia formada.



Os fugitivos, de resto, serão os principais concorrentes à vitória na etapa, obrigando as equipas que têm velocistas a trabalhar para lhes reduzir a vantagem que ganharem, além de disputarem os pontos de montanha e da classificação dos pontos pelo percurso.



O maior ‘prémio’ do dia é a Serra de Bornes (101,7 quilómetros), uma contagem de montanha de segunda categoria, antes da meta volante de Macedo de Cavaleiros, seguindo-se o Cabeço de Sangra Engrácia (4.ª) e outra meta volante, já em Bragança, antes da primeira passagem na meta.



Certo é que a tirada não deverá ameaçar a camisola amarela do jovem português Afonso Eulálio (ABTF-Feirense), que aos 22 anos lidera a corrida, com 16 segundos de vantagem para o segundo classificado e vencedor de 2023, o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), e 20 para o espanhol Jon Agirre (Kern Pharma), terceiro.



A 85.ª Volta a Portugal em bicicleta está na estrada até 04 de agosto, terminando em Viseu com um contrarrelógio individual.