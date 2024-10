Oliveirense conquista Taça Continental de hóquei em patins

Sete anos depois da histórica vitória em Viareggio, na primeira edição da Taça Continental no seu atual formato, o conjunto de Oliveira de Azeméis, que, este ano, recebeu a prova em casa, serviu-se da melhor eficácia e entrada no segundo tempo para levar de vencido o rival 'leonino'.



Numa espécie de reedição da final da Liga dos Campeões, que opôs as mesmas duas equipas em maio e terminou com o triunfo do Sporting (2-1), a Oliveirense teve agora oportunidade de redimir-se e chegar à terceira glória europeia do palmarés, que conta também com a conquista da Taça CERS, em 1996/97.



O técnico Edo Bosch, que já tinha vencido a competição ao serviço do Valongo, em 2022/23, e trocou a Oliveirense pelo Sporting para a atual temporada, viu o seu homólogo Nuno Resende levar a melhor, ele que conseguiu vencer o título pela primeira vez.



O guardião Xano Edo, com inúmeras defesas decisivas, e Lucas Martínez, que surgiu a fazer um 'bis' praticamente imediato (golos aos 41 e 42 minutos), numa altura em que o jogo estava empatado revelaram-se os grandes obreiros da conquista.



A primeira parte não teve quaisquer golos, apesar do domínio muito forte do Sporting, a partir do qual foram criadas diversas oportunidades de golo, com o guarda-redes da Oliveirense a ser o grande responsável pelo nulo que se verificava ao intervalo.



A toada do jogo inverteu-se na segunda parte, com a Oliveirense a ter ataques mais perigosos, não se cingindo à rigorosa rigidez defensiva que sempre demonstrou ao longo da partida.



Aos 33, surgiu finalmente o primeiro tento da partida, numa excelente jogada de Marc Torra, quando o Sporting se encontrava em inferioridade numérica, pelo cartão azul visto por Facundo Bridge, no minuto anterior.



A resposta do emblema 'verde e branco' foi rápida, com Matías Platero a garantir a igualdade, a partir de um remate a meia distância, apenas três minutos depois.



Lucas Martínez vira a vestir a pele de herói praticamente de seguida, assinando um 'bis' em dois minutos, deixando o resultado num promissor 3-1, quando faltavam oito minutos para o término da partida.



Roc Pujadas ainda criou dúvidas no desfecho da partida aos 48, mas o 'cinco para quatro' que Edo Bosch aplicou na fase final revelou-se ineficaz e permitiu a Xavi Cardoso, com a baliza descoberta, sentenciar o 4-2 final nos últimos instantes.







Jogo no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis.



Sporting - Oliveirense, 2-4.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Marc Torra, 33 minutos.



1-1, Matías Platero, 36.



1-2, Lucas Martínez, 41



1-3, Lucas Martínez, 42.



2-3, Roc Pujadas, 48.



2-4, Xavi Cardoso, 50.







Sob a arbitragem do italiano Fillipo Fronte e do espanhol Rubén Fernández, as equipas alinharam:



- Sporting: André Girão, Rafael Bessa, João Souto, Facundo Bridge e Henrique Magalhães. Jogaram ainda Alessandro Verona, Matías Platero, Roc Pujadas e Toni Pérez.



Treinador: Edo Bosch.



- Oliveirense: Alejandro Edo, Bruno di Benedetto, Lucas Martínez, Facundo Navarro e Franco Platero. Jogaram ainda Marc Torra, Nuno Santos, Xavi Cardoso e Diogo Abreu.



Treinador: Nuno Resende.



Ação disciplinar: Cartão azul para Facundo Bridge (32).



Assistência: cerca de 500 espetadores.