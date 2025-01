Open da Austrália. Jaime Faria defronta russo Pavel Kotov

O tenista português Jaime Faria vai defrontar o russo Pavel Kotov na primeira ronda do Open da Austrália, depois de ter ultrapassado a fase de qualificação do primeiro torneio do Grand Slam da temporada.

Na sua estreia em quadros principais de "majors", Faria, 124.º do mundo, vai encontrar Kotov, 99.º, naquele que será o primeiro encontro entre ambos, com o vencedor a poder encontrar na segunda ronda o sérvio Novak Djokovic, sétimo da hierarquia ATP, caso o recordista de títulos em torneios do Grand Slam ultrapasse o norte-americano Nishesh Basavareddy (133.º).



Para chegar ao quadro principal em Melbourne, Faria, de 21 anos, afastou o estónio Mark Lajal, 234.º do ranking ATP, na derradeira ronda do ‘qualifying’, por 6-4, 2-6 e 6-4, em duas horas e seis minutos.



Antes da colocação dos tenistas vindos do "qualifying" no quadro, já Nuno Borges, 36.º do mundo, conhecia o seu adversário, que será o francês Alexandre Muller, 56.º, no terceiro encontro entre ambos.