Open da Austrália. Vitória em pares não surpreende Borges

Os dois portugueses, a estrearem-se como dupla no primeiro "major" da época, derrotaram o neozelandês e o croata, quintos cabeças de série e campeões de pares do ATP 250 de Auckland há uma semana, em dois "sets", pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-3.



“Jogámos muito bem hoje. Achei que o primeiro set foi importante, mas não decidiu assim tanto. Tivemos de voltar a ser melhores no segundo set. Não me surpreende assim tanto, principalmente nos pares, nós conseguirmos uma vitória destas. Os jogos são sempre decididos em pequenos momentos do encontro e, às vezes, pode calhar para o nosso lado”, comentou o maiato, em declarações à Lusa.



Depois de surpreenderem Michael Venus e Nikola Mektic, vencedores de títulos do Grand Slam, os dois amigos de infância e campeões do Estoril Open de 2022 vão medir forças na segunda eliminatória o indiano N. Sriram Balaji (65.º ATP em pares) e o mexicano Miguel Reyes-Varela (59.º ATP), que bateram na estreia Robin Haase e Aleksandr Nedovyesov, por 6-4 e 6-3.



Duelo com Alcaraz na próxima madrugada



Antes do duelo de duplas, Nuno Borges vai defrontar o espanhol Carlos Alcaraz, número três mundial, na sexta-feira, madrugada em Portugal, naquele que será o seu regresso à Rod Laver Arena, onde foi eliminado há um ano pelo russo Daniil Medvedev nos oitavos de final.



“Agora é descansar bem para preparar para o próximo singular. Estou muito entusiasmado para jogar num grande estádio de novo, no maior deste Grand Slam, e tentar trazer o melhor de mim. Não vai ser fácil conseguir fazer um grande jogo, mas vou aceitar o desafio como ele é”, confessou o português, 33.º colocado no ranking ATP.



No primeiro e único confronto entre Borges e Alcaraz, no ATP 500 de Barcelona, em 2023, levou a melhor o jovem de Múrcia, com os parciais de 6-3 e 6-1.