Pedrosa e Campos eliminam irmãos Sousa nas Filipinas

Pedrosa e Campos venceram o primeiro "set" sem oposição, por 21-9, perderam o segundo por 21-17, controlado pelos irmãos Sousa, apesar da reação na parte final (de 19-13 para 19-17), e fecharam na ‘negra’ por 15-12, que esteve na diferença mínima aos 12-11, 'selando' o apuramento para a ronda de 18.Na ronda inaugural do Grupo E, Pedrosa e Campos perderam por 2-1 com os brasileiros Vinicius Freitas e Heitor Barbosa, pelos parciais de 16-21, 21-16 e 21-19, e Gonçalo e Tomás Sousa foram derrotados pelos alemães Philip Huster e Maximilian Just, também por 2-1, com 21-11, 17-21 e 15-10.A derrota das duas duplas nacionais na primeira jornada do grupo ditou o inédito confronto entre ambas em etapas do Circuito Mundial, para decidir a continuidade na prova filipina ou a eliminação.João Pedrosa e Hugo Campos vão defrontar no sábado os norte-americanos Chaim Schalk e James Shaw na ronda de 18 – que envolve as três duplas mais bem classificadas de cada um dos seis grupos - e a consequente passagem ao lote das últimas 12 em prova.Os irmãos Sousa apuraram-se para o quadro principal com dois triunfos na qualificação frente aos lituanos Arnas Rumsevicius e Povilas Piesina, por 2-0, com os parciais de 23-21 e 21-16, e aos britânicos Frederick Bialokoz e Issa Batrane, por 2-1, com 15-21, 21-18 e 15-11.