Portugal apurado para final do Europeu de râguebi de sub-20

Portugal já vencia por 17-5, ao intervalo, com ensaios de Guilherme Vasconcelos (30 e 40 minutos) e José Monteiro (37), o último dos quais transformado por Manuel Vareiro.



O internacional sénior somou, ainda, duas penalidades na segunda parte (50, 71) e uma transformação do quarto e último ensaio português, de Mathis Silva (62).



A equipa portuguesa apurou-se para as meias-finais após vencer a República Checa, nos quartos de final, no domingo, por 59-7.



A final está prevista para domingo, frente ao vencedor da segunda meia-final, que se disputa hoje entre Roménia e Países Baixos.