Portugal com pleno de vitórias na fase de grupos na Superliga europeia de futebol de praia

Portugal venceu hoje a Polónia, por 6-4, na terceira e última jornada do Grupo C da Superliga europeia de futebol de praia, fazendo o pleno de triunfos na primeira fase em Alghero, em Itália.

No encontro mais complicado na fase de grupos, depois dos triunfos sobre a República Checa (9-1) e Dinamarca (4-1), Portugal chegou a estar em desvantagem, mas acabou por vencer e assegurar a vitória na 'poule'.



Grzegorz Brochocki (02 minutos) e Patryk Pietrasiak (05) deram uma vantagem de 2-0 aos polacos, que, em caso de triunfo, venciam o Grupo C.



Duarte Algarvio (05), Jordan Santos (09, 16) e Miguel Pintado (11) colocaram Portugal em vantagem, mas Michal Witowski (23) e Mateusz Niesler (31) voltaram empatar o encontro.



Dentro dos cinco minutos finais, Jordan Santos(31) completou o 'hat-trick', antes de Bê Martins (33) fazer o 6-4 final.



Portugal terminou o Grupo C com nove pontos, mais cinco do que a República Checa e seis do que a Polónia, enquanto a Dinamarca não somou qualquer ponto.



Portugal fica agora a aguardar o adversário nos quartos de final, que se disputam na sexta-feira.