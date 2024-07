Portugal ganha no Europeu de voleibol de sub-22

Os lusos, comandados por João José, ainda perderam o primeiro set, mas depois operaram a reviravolta, para um claro triunfo pelos parciais de 18-25, 25-21, 25-22 e 25-22.



O triunfo pode ser determinante para o segundo lugar do Grupo II torneio, que a seleção portuguesa deve disputar com os gauleses - os italianos são amplamente favoritos a ganhar o grupo.



Os franceses foram quintos classificados no último Europeu de sub-20, torneio em que os portugueses fecharam na nona posição.



No outro encontro do Grupo II, os italianos, vice-campeões mundiais de sub-21 em 2023 e campeões europeus de sub-20 em 2022, superaram por 3-1 a República Checa, com parciais de 25-19, 25-18, 23-25 e 25-18.



A fase final do Campeonato da Europa de sub-22 joga-se de hoje até domingo nas cidades neerlandesas de Groningen e Apeldoorn, respetivamente sedes do Grupo I e do Grupo II.