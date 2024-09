Portugal nas meias-finais do Mundial de hóquei feminino

Depois de ter vencido o Grupo A, Portugal encontrava a Inglaterra, a pior equipa no Mundial, que chegava a esta fase só com derrotas e com um golo marcado e 25 sofridos em três encontros, e a diferença entre as duas equipas foi notória desde o apito inicial.



Instalada no meio-campo contrário desde o começo, sem surpresa, a equipa lusa adiantou-se no marcador, logo ao segundo minuto, por Sofia Moncóvia, num remate de longe, num lance em que a guarda-redes contrária pareceu mal batida.



Logo no minuto seguinte, Sofia Moncóvia voltou a marcar, antes de a Inglaterra desperdiçar a sua melhor oportunidade em todo o encontro, num livre direto falhado por Beth McCarthy, aos cinco.



Joana Teixeira aumentou a vantagem portuguesa aos sete minutos e Inês Severino bisou aos 10 e 16, em dois dos melhores golos do encontro, numa excelente jogada individual e num remate de fora da área.



Ana Beatriz Silva fez o sétimo golo de Portugal, aos 19 minutos, desperdiçou um penálti aos 24, e segundos depois assistiu para Ana Fernandes estabelecer o 7-1 ao intervalo, já depois de, num desvio infeliz, a guarda-redes Cláudia Vicente ter desviado a bola para a própria baliza.



Na segunda parte, perante uma Inglaterra sem qualquer agressividade – fez a primeira falta a oito minutos do final –, Portugal aumentou ainda mais a vantagem, com golos de Sofia Moncóvio (30), Ana Ferreira (34), Joana Teixeira (37), Ana Beatriz Silva (40 e 44) e Ana Fernandes (41).



As comandadas de Hélder Antunes ficam agora à espera de adversário nas meias-finais, que sairá do encontro entre a anfitriã Itália e a Colômbia.