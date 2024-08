Portugueses falham `cut` no Betfred British Masters de golfe

Ricardo Melo Gouveia, que seguia no grupo dos 70.ºs, esteve hoje menos bem e fez a volta ao campo The Belfry com quatro pancadas acima do par, elevando o total para cinco acima.



O golfista luso fez quatro 'bogeys' (uma acima) nos buracos que jogou, terminando o torneio no 116º lugar.



Figueiredo termina em 105.º, em plano bem diferente do que fez em Aarhus, Dinamarca, quando fez quinto lugar, o seu melhor registo da carreira, que lhe deu um prémio de mais de 74 mil euros e a subida de 46 posições no ranking do circuito DP World Tour, para 146.º.



Hoje, deitou a perder todas as possibilidades de recuperação, ao fazer de novo 'duplo bogey' (duas pancadas acima) no buraco 12. Somou ainda três 'birdies' (uma abaixo) e um 'bogey', para fazer o par e totalizar com quatro pancadas acima nos dois dias.



O primeiro lugar está na posse do inglês Tyrrel Hatton, com 10 pancadas abaixo do par do campo, seguido pelo francês Jeong Weong Ko, que marca nove abaixo.



A prova, que só termina no domingo, prossegue sábado, com a terceira volta, para os 79 mais bem classificados do torneio, do DP World Tour.