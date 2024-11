Portugueses perdem posições no Europeu de xadrez

Mestre FIDE e campeão nacional em 2023, José Guilherme manteve os 4,5 pontos que na ronda anterior lhe valiam o 184.º posto, enquanto Filipa Pipiras continua com 3,5 pontos, baixando da 304.ª posição.



A classificação continua a ser liderada pelo sérvio Aleksander Indjik, agora com 8,5 pontos, após mais uma vitória, mas deixou de ser seguido por um sexteto, agora reduzido ao belga Daniel Dardha, com oito, com nove atletas a fechar o pódio provisório, com 7,5.



O torneio, disputado com as regras do sistema suíço, em 11 rondas, decorre até esta terça-feira no Hotel Palas, em Petrovac, com 388 xadrezistas em competição, 119 dos quais grandes mestres.