Roland Garros. Sinner, Alcaraz e Swiatek estão os "quartos"

Após uma jornada que terminou já depois das três da madrugada em Paris, com o apuramento para os "oitavos" do número um mundial, o sérvio Novak Djokovic, foi a vez do jovem Sinner, segundo na hierarquia ATP, encerrar a sessão noturna, no caso com uma vitória mais rápida e tranquila sobre o francês Corentin Moutet (79.º), por 2-6, 6-3, 6-2 e 6-1.



O campeão do Open da Austrália, a lutar pelo topo do ranking mundial aos 22 anos, foi surpreendido no set inaugural pelo gaulês, muito incentivado pelo público, mas, após sofrer três "breaks" consecutivos, conseguiu reagir, elevar o nível e, ao fim de duas hora e 41 minutos, selar o triunfo e a qualificação, pela segunda vez na carreira, para os quartos de final, nos quais vai encontrar Grigor Dimitrov (10.º).



De regresso aos quartos de final está igualmente o tenista de Múrcia, Carlos Alcaraz, após superar sem dificuldade na jornada de hoje o canadiano Felix Auger-Aliassime, por 6-3, 6-3 e 6-1, em duas horas e 20 minutos.



No quadro de singulares femininos, Iga Swiatek precisou de apenas 40 minutos no pó de tijolo do court Philippe Chatrier, onde se sagrou campeã em 2020, 2022 e 2023, para aplicar um duplo 6-0 à russa Anastasia Potapova (41.º), cedendo somente 10 pontos durante as duas partidas.



Nos quartos de final, a líder do ranking WTA, de 23 anos, vai medir forças com a checa Marketa Vondrousova (6.ª), responsável pela eliminação da sérvia Olga Danilovic (125.ª), a estrear-se nos "oitavos" no major parisiense, pelos parciais de 6-4 e 6-4.