Rúben Amaral feliz por revalidar título na Amadora e Mariana Vargem surpreendida

No setor masculino a corrida pautou-se pelo equilíbrio e a vitória era disputada por um grupo de cinco atletas no ponto intermédio (à passagem dos cinco quilómetros), mas Rúben Amaral, à imagem da edição de 2023, voltou a revelar-se mais forte e repetiu o triunfo do ano passado.



“Estou muito feliz por acabar o ano em grande”, assumiu, instantes após ter conseguido revalidar o título na prova amadorense, a São Silvestre mais antiga do calendário atlético de Portugal continental.



Rúben Amaral confessou ainda uma predileção especial por esta São Silvestre, visto ser disputada na Amadora, a sua cidade natal, e na qual assume pretender colocar-se entre os maiores vencedores de todo o historial da competição, que se realiza há quase meio século.



“Tenho de vencer mais umas ‘X’ vezes para poder ser o recordista aqui na Amadora. Ainda falta vencer mais duas vezes para, pelo menos, igualar o Rui Pinto. Não só o Rui, mas também já ouvi que o atual presidente da federação também já cá venceu quatro vezes. Há, portanto, bastante concorrência e estou muito feliz”, declarou, satisfeito por mais um título para o seu ‘palmarés’ enquanto atleta.



Por sua vez, Mariana Vargem sucedeu a Ana Mafalda Ferreira, três vezes vencedora da variante feminina, e salientou a longa história da São Silvestre da Amadora para reforçar o seu orgulho pelo êxito que obteve.



"É, sem dúvida, a melhor forma de fechar o ano. Decidi há mais ou menos uma semana e meia que ia fazer esta prova, fui à São Silvestre de Lisboa e como me senti bem, aproveitei e vim a este para dar tudo. Não estava à espera de vencer, mas estou muito feliz por este resultado”, assumiu à Lusa, instantes antes de subir ao pódio no seguimento da conquista da prova em 34.41 minutos, superando Emília Pisoeiro (35.01) e Susana Cunha (35.43), ambas ligadas ao Recreio de Águeda.



Mariana Vargem declarou-se agradavelmente surpreendida com a multidão presente a correr, junto a si, no último dia do ano - um recorde de participantes, com um total de 2.600 atletas inscritos, mais de 1.900 exclusivamente na corrida de 10 quilómetros e entre eles, o recentemente eleito presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, vencedor da corrida em 1987, 1988 e 1989.



“Não estou habituada a isto, porque no triatlo [a sua especialidade atlética] só corro com raparigas e muito poucas pessoas em redor, umas 50 no máximo, mas gostei muito de partir ao mesmo tempo que os rapazes, porque tive sempre referências”, explicou, por fim, a atleta vencedora da edição de 2024.



Tal como em anos anteriores, a São Silvestre da Amadora, última prova desportiva do ano civil em Portugal, contemplou ainda uma corrida para crianças, que antecedeu a corrida de 10 quilómetros.