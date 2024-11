Sporting e Sporting de Braga querem chegar à "final four" da Liga dos Campeões de futsal

Nuno Dias, treinador do Sporting, emblema organizador do Grupo C da Ronda de Elite, que conta com os leões, o Sporting de Braga, os belgas do Anderlecht e os checos do Interobsal Plzen, encara a competição por etapas e concentra a sua atenção no Anderlecht, primeiro adversário no grupo, em que apena o vencedor segue em frente na prova



"Preparámo-nos para o Anderlecht, que é o nosso primeiro jogo. É uma equipa com muito valor, que tivemos a oportunidade de defrontar no ano passado, mas que mudou algumas peças e parece-nos melhor. É uma equipa que tivemos a oportunidade de defrontar em Porto Salvo, na pré-temporada, e apesar de eles estarem com algumas ausências, apresentaram um futsal com qualidade", analisou, com cautelas, numa conferência de lançamento à competição que contou com a presença dos quatro treinadores em prova nesta 'poule'.



O técnico sportinguista salientou a sua experiência neste tipo de momentos, tendo conhecido todos os desfechos, e reconheceu que o 'factor casa' poderá ditar vantagem.



"Já estive em bastantes rondas de elite. Já fui eliminado em casa, não no João Rocha mas em Almada, e já passei em casa. Já fui eliminado fora, recordo-me do Tyumen, e também já passei fora - recordo-me de Itália, em Nápoles. Já nos aconteceu de tudo, que é ganhar em casa, perder em casa, ganhar fora e perder fora. Sabemos que o melhor sorteio foi termos tido a oportunidade de organizar o grupo, por questões logísticas", declarou.



Joel Rocha, treinador do Sporting de Braga, também representante do futsal português na prova e que ficou no mesmo grupo do Sporting, reconheceu que a equipa que comanda vive um momento muito especial da sua história.



"O que esperamos? Jogar a Liga dos Campeões é o desafio mais bonito e apaixonante que há nos jogos de clubes de futsal. É a mais difícil, exigente e apaixonante competição de clubes no futsal mundial. Para nós, é um orgulho muito grande estar aqui. Olhamos para cada adversário de uma forma muito particular, respeitando cada um deles para conseguirmos ser iguais a nós próprios em todos os momentos do jogo", salientou.



Ao lado dos dois treinadores lusos e também a expressar-se em português, o técnico dos belgas do Anderlecht, Luca Craignaz, afirmou que a sua equipa se desloca a Lisboa para discutir a passagem à 'final four' em igualdade de circunstâncias.



"Este ano já jogámos com o Braga, com o Plzen já tínhamos jogado há uns anos, e todas as equipas são muito competitivas. A nossa ambição neste grupo é o apuramento, antes de começarem os jogos somos quatro equipas a jogar para isso. O Sporting por jogar em casa tem uma vantagem, mas a decisão, no resto, é a quadra que vai falar", identifica o treinador.



Por fim e com uma ambição mais comedida apresentou-se o técnico dos checos do Interobal Plzen, Peter Kózar. "Estamos contentes por disputar esta última ronda e por participar contra todas estas equipas fortes, como são estas. É claro que vamos tentar o nosso melhor no campo para mostrar a estas grandes equipas o quão bom o nosso futsal é", prometeu.



O Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, que se disputará exclusivamente no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, inicia-se esta terça-feira, com o Sporting de Braga a defrontar o Interobal Plzen no encontro inaugural da primeira jornada, pelas 15:00.



Mais tarde, pelas 17.30, Anderlecht e Sporting medem forças para encerrar a primeira ronda do agrupamento, cujo vencedor se qualifica para a 'final four', na qual se decide o título europeu da modalidade.