Surfista Francisca Veselko nona classificada no Balito Pro

A portuguesa Francisca Veselko foi hoje eliminada nos oitavos de final do Balito Pro, pela norte-americana Bella Kenworthy, terminando a terceira etapa do circuito Challenger Series de surf entre as nonas classificadas.

Kika Veselko era a última 'resistente' portuguesa no campeonato sul-africano, depois das eliminações de Teresa Bonvalot e Mafalda Lopes na segunda ronda e de Yolanda Hopkins na primeira, mas também, no setor masculino, de Frederico Morais e Guilherme Ribeiro, na segunda eliminatória, e de Joaquim Chaves, na primeira.



Na oitava bateria dos 'oitavos', Kika Veselko somou 9,27 pontos (4,67 e 4,6), sendo batida por Kenworthy, que conquistou 10,6 (5,1 e 5,5).



O período de espera do Balito Pro, da terceira etapa do Challenger Series, prolonga-se até segunda-feira.



A sexta e penúltima etapa deste circuito vai ser disputada em Ribeira D'Ilhas, na Ericeira, entre 29 de setembro e 06 de outubro.