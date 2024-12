Últimas seleções avançam no Euro2024 feminino de andebol

As 12 equipas que passaram a ronda preliminar - na qual esteve Portugal, somando três derrotas – seguem para dois grupos de seis, mantendo os pontos conquistados face aos adversários do novo agrupamento que já defrontaram.



A campeã mundial em título França está no Grupo I, em Debrecen, na Hungria, juntamente com a seleção da casa e Montenegro, partindo todas com dois pontos, enquanto Roménia, Suécia e Polónia arrancam a zero.



No Grupo II, em Viena, na Áustria, estão a campeã olímpica Noruega - principal adversária das gaulesas -, que parte com dois pontos, como os Países Baixos e a Dinamarca, bronze em Paris2024. Sem pontos, começam Suíça, Alemanha e Eslovénia.