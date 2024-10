União Sportiva perde na Taça Europa feminina

Em Ponta Delgada, as açorianas mostraram-se incapazes de reagir à superioridade das adversárias e foram muito perdulárias no capítulo ofensivo. No outro jogo do grupo, as turcas do Galatasaray foram a Espanha vencer o Baxi Ferrol por 66-83.



A União Sportiva só conseguiu disputar o jogo na fase inicial da partida, altura em que esteve em vantagem durante mais de 15 minutos (venceu o primeiro quarto por 21-15).



Após o fulgor inicial das açorianas, as checas do KP Tany Brno aproveitaram as fragilidades defensivas e a pouca agressividade do conjunto de Ricardo Botelho para dominar o encontro, chegando ao intervalo a vencer 37-42.



Na segunda parte, as forasteiras conseguiram sempre conservar a vantagem, explorando, sobretudo, os lançamentos exteriores e as transições ofensivas rápidas, alcançando uma distância de dez pontos no final do terceiro quarto (48-58).



A União Sportiva, por sua vez, apresentou um grande desacerto no ataque, falhando vários lançamentos. Petra Malikova esteve em destaque na vitória das checas ao marcar 24 pontos.



O próximo jogo europeu da União Sportiva vai ser frente ao Galatasaray, na Turquia, na quarta-feira.