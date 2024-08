Van Aert vence etapa, O`Connor continua líder da Vuelta

No fim da ligação de 180,5 quilómetros, Van Aert - que já tinha triunfado na chegada a Castelo Branco, na terceira tirada - cortou a meta em 4:15.39 horas, deixando o checo Mathias Vacek (Lidl-Trek) em segundo e o espanhol Pau Niquel (Kern Pharma) em terceiro.



A classificação geral continua ser liderada pelo australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale), que tem 4.45 minutos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (BORA-hansgrohe), segundo, e 4.59 face ao português João Almeida (UAE Emirates), que se mantém em terceiro, após hoje ter sido 29.º, com o mesmo tempo do vencedor.



A oitava etapa realiza-se no sábado, com 159 quilómetros entre Úbeda e Cazorla.