Ana Seiça confiante para duelos com Azerbaijão

"Estamos com muita vontade, muita confiança, valorizamos muito o nosso trabalho, mas sempre respeitando as adversárias e a vontade delas, acredito que muita, também em vencer. Estamos com muita confiança para estes dois jogos. Temos que nos preparar bem para conseguir a qualificação", lançou a internacional lusa.



A equipa das quinas já está em Baku, e treinou na Dalga Arena, a dois dias do jogo da primeira mão do duelo com a congénere do Azerbaijão.



"É mais responsabilidade do que pressão, estamos em pleno no nosso processo, a crescer e a trabalhar. Mas temos mais responsabilidade nesta fase, em que queremos garantir presença no Europeu. A nossa motivação é estar no Campeonato da Europa", salientou a jogadora que alinha nas mexicanas do Tigres.



Nas declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Ana Seiça comentou também a presença cada vez mais frequente de futebolistas lusas em campeonatos no estrangeiro, considerando um sinal de desenvolvimento do futebol feminino luso.



"Faz parte do crescimento, é um bom indicador, esse que mostra que a jogadora portuguesa jogue em campeonatos de níveis mais acima. E isso aporta qualidade e experiências diferentes ao grupo", considerou.



Portugal defronta o Azerbaijão na primeira mão do primeiro play-off de qualificação para o Euro2025, na sexta-feira, a partir das 13h00, no Estádio Delga Arena, e recebe a equipa azeri, na segunda mão, em Vizela, em 29 de outubro, às 19h45.