Diogo Dias e Vasco Gonçalves novidades na convocatória da seleção de futebol de praia

Em relação à final da Superliga europeia, que Portugal conquistou, o selecionador Mário Narciso manteve os restantes 12 jogadores e fez apenas entrar estes dois futebolistas, únicos com menos de 10 internacionalizações.



A ‘equipas das quinas’ vai disputar o apuramento para o Mundial2025 em Cádis, Espanha, defrontando numa primeira fase Alemanha, Estónia e Cazaquistão, com os dois primeiros classificados de cada grupo e os quatro melhores terceiros a apurarem-se para um play-off.



Os vencedores desta eliminatória apuram-se para a derradeira fase de apuramento, em que oito equipas vão ser divididas em dois grupos, com os dois primeiros posicionados de cada ‘poule’ a garantirem a presença no Mundial.



Os comandados de Mário Narciso concentram-se na próxima segunda-feira e viajam no mesmo dia para Espanha, onde se disputa de 04 a 13 de outubro o torneio de qualificação europeia para o Mundial2025, que se vai disputar nas Seicheles.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Diogo Dias (Sótão), Pedro Mano (Sporting de Braga) e Rúben Regufe (Leixões).



- Fixos: Bernardo Lopes (Sótão) e Rui Coimbra (Sótão).



- Alas: André Lourenço (Sporting de Braga), Bê Martins (Sporting de Braga), Duarte Algarvio (Sporting de Braga), Jordan Santos (Sótão), Rodrigo Pinhal (Torre), Rúben Brilhante (Sporting de Braga) e Vasco Gonçalves (GRAP).



- Pivôs: Léo Martins (Sporting de Braga) e Miguel Pintado (Sporting de Braga).