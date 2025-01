Futsal. Paçó e Tiago Sousa chamados à seleção

Na lista agora divulgada, o selecionador Jorge Braz promoveu os dois regressos, enquanto de fora, em relação à última convocatória, ficaram Erick Mendonça, Zicky Tê e Silvestre Ferreira.



A seleção portuguesa, bicampeã europeia em título e campeã mundial em 2021, lidera o grupo 7 de apuramento para o Europeu de 2026, com seis pontos (duas vitórias em dois jogos), seguida dos Países Baixos, com três, e Macedónia do Norte e Andorra, com um.



O primeiro jogo da dupla ronda com os macedónios está agendado para sexta-feira de 31 de janeiro, em Skopje, às 18h00 em Lisboa, e o segundo será em Odivelas (19h00), em 5 de fevereiro.



A seleção lusa concentra-se no domingo na Cidade do Futebol e inicia a preparação na segunda-feira, com os primeiros treinos na Arena FPF.



Os vencedores de cada um dos 10 grupos de qualificação juntam-se aos anfitriões Lituânia e Letónia na fase final do Europeu, e os oito segundos melhores classificados irão disputar um ‘play off’ em setembro deste ano.



Lista de 15 convocados:



- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia/Esp), Bernardo Paçó (Sporting) e Diogo Basílio (Eléctrico).



- Fixos: João Matos (Sporting), Tiago Sousa (Sporting de Braga) e André Coelho (Benfica).



- Fixo/Ala: Afonso (Benfica) e Diogo Santos (Sporting).



- Alas: Pany (Al Nassr/Sau), Bruno Coelho (RFS Futsal/Let), Lúcio Rocha (Benfica), Tiago Brito (Sporting de Braga), Pauleta (Sporting) e Kutchy (Benfica).



- Pivô: Neves (Sporting de Braga).