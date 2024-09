Hóquei em Patins. Portugal favorito a vencer o Mundial

Paulo Freitas e João Rodrigues - capitão de equipa -, em declarações à RTP falaram do trabalho a ser feito, bem como do ambiente no seio da equipa.





Para o técnico falou do momento presente da equipa: "A equipa apresentou-se muito focada, fisicamente com níveis muito aceitáveis. Era importante percebermos isso, até para conseguirmos perceber o nível de comprometimento dentro do grupo de trabalho... Muitas boas sensações desde a primeira unidade de treino".





João Rodrigues mostrou satisfação pelo regresso dos trabalhos com os colegas de seleção, assim como vontade de recuperar uma competição que foge aos portugueses desde 2019: "Estamos muito felizes por estar de volta à seleção, com um espírito de missão muito bem definido. Queremos muito voltar a conquistar o Mundial e, portanto, hoje é o primeiro dia desta caminhada que esperamos que acabe com esse tão desejado título".