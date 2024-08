João Matos diz que Portugal tem qualidade para revalidar título mundial de futsal

"Pelo histórico, pelo que a seleção portuguesa tem feito nos últimos anos, sabemos que temos qualidade para ambicionar um Campeonato do Mundo”, disse João Matos, em declarações à comunicação social, no arranque do estágio de preparação para o Mundial, que vai ser disputado no Uzbequistão, entre 14 de setembro e 06 de outubro.



No centro de estágios de Rio Maior, onde a equipa cumpre o primeiro dia de preparação, o capitão admitiu não ter “medo” de usar a palavra “favoritos”.



“Não podemos fugir a esse favoritismo por aquilo que ganhámos, já que fomos bicampeões europeus e campeões mundiais”, sublinhou, notando, contudo, que o grupo comandado por Jorge Braz “nem sequer olha a isso”.



“Seja falta de humildade ou humildade em excesso, a grande verdade é que o nosso foco passa mesmo pelo trabalho diário e por criar boas rotinas”, justificou, salientando novamente a importância de chegar na “melhor forma possível” ao Mundial.



Sobre a questão “psicológica”, o também capitão do Sporting afirmou que existe “um grupo extraordinário” nesse aspeto.



“Apesar de Portugal já ter ganhado tudo, não ambicionamos outra coisa que não ganhar tudo novamente. Agora iniciamos mais um ciclo em que teremos muitos dias pela frente e cujo foco está sempre no trabalho diário. A mística e o ADN que foram criados no espaço seleção tem-nos feito ganhar muitas vezes”, sintetizou.



A equipa das ‘quinas’ – que vai defender o título de campeã mundial conquistado em 2021, na Lituânia – integra o Grupo E e inicia o Campeonato do Mundo em 16 de setembro, diante do Panamá, seguindo-se o embate com a seleção do Tajiquistão, no dia 19, e o duelo com Marrocos, a 22.



“Apesar de Portugal ser favorito, não podemos fugir à realidade e sabemos que teremos de estar ao mais alto nível nos três jogos”, analisou João Matos, juntando Portugal a Brasil e Espanha no lote de favoritos, e, já numa “segunda linha”, Irão, Marrocos e Argentina.



Os dois primeiros de cada grupo, bem como os quatro melhores terceiros classificados, avançam para a fase a eliminar.



Antes do Mundial, a seleção portuguesa vai cumprir um estágio de preparação, entre Rio Maior e Viseu, que contempla sete jogos de preparação diante de Uzbequistão, Angola, Cuba, Costa Rica, Ucrânia e Paraguai, este último por duas ocasiões.