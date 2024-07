Portugal está nas "meias" do Europeu de andebol sub-20

Portugal encerra a Ronda Principal na primeira posição do Grupo G, com vitórias frente à Áustria (31-23) e Espanha (38-37) - campeã da Europa de sub-18 e do mundo em sub-19, que não perdia há 19 jogos – e um empate com a Islândia (33-33).



A seleção lusa vai ter como adversário na luta pelas medalhas o segundo classificado do Grupo H, que entra para a derradeira jornada com as seleções da Dinamarca, Noruega, Alemanha e Suécia com os mesmos dois pontos, referentes a uma vitória e uma derrota.



Com um início de jogo demolidor, com um parcial de 5-0 que deixou os austríacos mais de seis minutos em branco (5-1), a seleção portuguesa, eficaz nas ações de ataque e a cometer poucos erros, atingiu o intervalo a vencer por 15-12.



Na segunda parte, Portugal dilatou a vantagem para seis golos, aos 22-16, com pouco mais de 12 minutos para jogar, negando aos austríacos qualquer tentativa de aproximação no marcador, e já perto do fim do jogo elevou para oito (29-21).



Portugal acabou por fechar o jogo aos 31-23 e, confirmada a primeira posição do Grupo G da ‘main round’, fica agora à espera das decisões no Grupo H, que ditará o seu adversário na meia-final, a disputar na sexta-feira.



Com o guarda-redes Diogo Rêma uma vez mais em destaque, a seleção portuguesa teve em Nuno Oliveira e Miguel Oliveira, ambos com seis golos, e Afonso Mendes, com cinco, os jogadores em destaque na concretização das ações ofensivas.