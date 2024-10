Portugal sobe ao sétimo lugar do ranking FIFA

O topo do ranking mundial mantém-se inalterado, com a Argentina a manter a liderança, seguida da França, vice-campeã mundial, e da Espanha, campeã da Europa, com a subida da Itália ao nono lugar, por troca com a Colômbia a ser a outra alteração no top 10.Entre os países lusófonos, o Brasil mantém a quinta posição, com Cabo Verde a cair para 72.º, Angola, de Pedro Gonçalves, a subir para 82.º e Moçambique para 98.º. A Guiné-Bissau, de Luís Boa Morte, é 116.º, Macau está em 193.º, São Tomé e Príncipe mantém o 190.º lugar e Timor-Leste o 196.º.Os Emirados Árabes Unidos, comandados por Paulo Bento, subiram um lugar para o 68.º, enquanto o Azerbaijão, de Fernando Santos, ‘caiu’ cinco posições para o 118.º posto.