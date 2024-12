Portugal vai disputar com Montenegro play-off de acesso ao Mundial feminino de andebol

Portugal vai tentar uma inédita qualificação para o Mundial frente à seleção montenegrina, que conquistou o bronze no Europeu de 2022, disputando a primeira mão em casa, em 09 ou 10 de abril, antes de rumar ao Montenegro para a segunda mão, que será realizada em 12 ou 13 do mesmo mês.



“Do lote de adversários que nos poderiam calhar neste play-off para o Mundial, o Montenegro era, em teoria, um dos mais fortes”, notou o selecionador nacional, citado em comunicado da Federação de Andebol de Portugal.



Para José António Silva, a seleção montenegrina é “um adversário forte” que está num patamar “um pouco acima” do de Portugal, mas que acredita poder suplantar.



“No que nos diz respeito, creio que temos vindo a consolidar a nossa evolução e estamos cada vez mais perto das equipas do nível competitivo do Montenegro. Acreditamos que as podemos derrotar, sabendo, no entanto, que mais uma vez não somos favoritos na eliminatória”, ressalvou.



Segundo o selecionador, o foco das jogadoras nacionais continua a ser melhorar “a qualidade de jogo” e a capacidade individual.



“Temo-lo feito e esperamos continuar o nosso caminho, fazendo progredir a equipa para que possamos alcançar os resultados pretendidos”, concluiu.



Desde 2011 que Montenegro tem participado de forma consecutiva no Mundial, tendo fechado no top-5 em 2019, no Japão.



Em 2012, a seleção balcânica sagrou-se campeã europeia e vice-campeã nos Jogos Olímpicos realizados em Londres.



Há dois anos, conquistou nova medalha europeia, neste caso o bronze, na competição que organizou juntamente com Eslovénia e Macedónia do Norte.



O Mundial feminino de andebol de 2025 será disputado de 27 de novembro a 14 de dezembro, numa organização conjunta de Países Baixos e Alemanha, com um total de 32 equipas a competir.