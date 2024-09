Portugal vence campeã Argentina e conquista Grupo A

A formação das `quinas`, que já tinha vencido Colômbia e França, fechou a fase de grupos com um novo triunfo, desta vez frente à campeã mundial, num jogo em que teve uma vantagem de três golos, com um `bis` de Joana Teixeira e um golo de Raquel Santos, tendo as argentinas respondido com dois tentos de Ana Maldonado.

Com o terceiro triunfo em três jogos, Portugal conquistou o primeiro lugar do Grupo A, com nove pontos, e vai enfrentar nos quartos de final, agendados para quinta-feira, o quarto classificado do Grupo B, que vai sair do duelo entre o Chile e a Inglaterra.