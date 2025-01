Portugal vence Noruega e ruma à segunda fase com quatro pontos

Depois de triunfos sobre Estados Unidos (30-21) e Brasil (30-26), que garantiram desde logo o apuramento para a fase seguinte, a formação das ‘quinas’, que ao intervalo já liderava por 14-13, selou também o triunfo no Grupo E.

Na ‘main round’, o ‘sete’ luso vai integrar o Grupo III, juntamente com Brasil (parte com dois pontos) e Noruega (zero), e também os três primeiros do Grupo F, as equipas que vai defrontar, a Suécia, a Espanha e o vencedor do Japão-Chile de segunda-feira. Os dois primeiros seguem para os ‘quartos’.







Portugal perfeito para ‘main round’, Brasil avança



A seleção portuguesa garantiu um registo perfeito na fase preliminar do Mundial de andebol, ao bater a coanfitriã Noruega por 31-28, enquanto o Brasil se juntou a estas duas equipas no ‘main round’.



Em Oslo, o conjunto português ‘engatou’ uma vitória histórica, batendo os nórdicos num jogo equilibrado, em que o guarda-redes benfiquista Gustavo Capdeville, com mais de uma dezena de defesas, fez a diferença atrás.



Pedro Portela chegou aos 500 golos pela seleção, num jogo em que Kiko Costa e Luís Frade, com seis golos cada, estiveram em plano de evidência, ante uma Noruega com André Kristensen, do Sporting, em branco.



Nem um ‘super’ Lyse, melhor em campo com nove golos, permitiu bater a equipa das ‘quinas’, que vencia ao intervalo por 14-13, mas consentiu a recuperação dos nórdicos, que chegaram a estar a ganhar por três golos na segunda parte, antes de Paulo Jorge Pereira acertar a tática e impor-se.



Contas feitas, Portugal sai da fase preliminar com a vitória no Grupo E, após triunfos também sobre Estados Unidos (30-21) e Brasil (30-26), levando quatro pontos para o ‘main round’, em que vai integrar o grupo III.



Nesta ‘poule’, também estão os brasileiros (dois pontos) e os noruegueses (zero), juntando-se os três primeiros do grupo F, com Suécia e Espanha garantidos e faltando decidir se Japão ou Chile, na segunda-feira, avançando depois os dois melhores para os quartos de final.



O Brasil mostrou a sua melhor cara e bateu os Estados Unidos por 31-24, mas assentou esse triunfo na segunda parte, uma vez que saiu para o intervalo a perder por 12-10 com os norte-americanos, que vão para a Taça do Presidente.



Rudolph Hackbarth marcou oito golos para a seleção em que joga o sportinguista Edy Silva, mas a figura do encontro acabou por ser Rangel da Rosa, com 17 defesas, levando os brasileiros para o ‘main round’.



O Egito, do guarda-redes sportinguista Aly, continua a impressionar no torneio e hoje bateu a coanfitriã Croácia, por 28-24, para avançar para a ‘main round’ só com vitórias, numa ‘poule’ H em que ambas as equipas vão avançar, tendo-se hoje juntado a Argentina.



A equipa sul-americana bateu o Bahrain por 26-25, com ajuda de quatro golos de Pedro Martínez, jogador do Sporting, deixando pelo caminho os asiáticos.



No Grupo A, a Alemanha garantiu um registo 100% vitorioso ao bater a República Checa por 29-22, num grande jogo do guarda-redes David Späth e de Uscins, que apontou oito golos.



Os checos conseguem seguir em frente sem vitórias, assente em dois empates, e no terceiro lugar, atrás da Suíça, que bateu a Polónia por 30-28 e ‘arrumou’ os polacos da discussão do Mundial, de nada valendo os nove golos de Przytula pelos derrotados.



No Grupo D, a Macedónia do Norte carimbou o passaporte para a próxima fase ao vencer por 29-20 a Guiné - que fica pelo caminho -, acompanhando a Hungria e Países Baixos.



Estas duas formações defrontaram-se hoje em busca de seguirem para a ‘main round’ com o pleno de quatro pontos, um desígnio que sorriu aos húngaros, por 36-32, apesar dos 10 golos de Rutger ten Velde.



Estas duas equipas seguem, com a Macedónia do Norte, para um grupo com França, vice-campeã do mundo, Áustria e Qatar.



Na segunda-feira, Portugal ficará a saber se Japão ou Chile se juntam no grupo III, com Cuba e Cabo Verde a discutirem a terceira vaga no grupo G, com Islândia e Eslovénia, em dia de Suécia-Espanha, na reedição do jogo pelo bronze do Mundial2023.





c/Lusa