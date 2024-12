Seleção de futsal encara Euro2026 jogo a jogo

“Neste momento, o nosso foco é no jogo de Andorra e naquilo que temos de fazer para ganhar o primeiro jogo deste grupo, sabendo das nossas qualidades e principalmente da responsabilidade que temos no encontro de sexta-feira”, disse, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Portugal está inserido no Grupo 7 de qualificação, juntamente com Andorra, que visita na sexta-feira, Países Baixos, que recebe em 18 de dezembro, na Póvoa de Varzim, e Macedónia do Norte.



“Vamos encontrar um adversário que vai variar momentos de pressão, esperando mais, claramente, os contra-ataques, as perdas de bola em zonas baixas da nossa parte. Mas estaremos na nossa máxima força e com a plena noção de que poderemos vir a ser surpreendidos ou não”, completou o ala.



Depois da desilusão no Mundial, em que os pupilos de Jorge Braz falharam a defesa do título ao cair, nos oitavos de final, ante o Cazaquistão, as energias da formação das quinas está já no evento seguinte.



"No alto rendimento procuramos sempre o próximo jogo para poder mostrar outra imagem. Sabemos que também não havia formações invencíveis e, neste momento, já estamos com o foco na próxima competição”, sublinhou o atleta de 33 anos.



Mais do que somar internacionalizações, Tiago Brito pretende estar na melhor forma “física, técnica e tática, para poder ajudar a equipa na máxima força”, ou seja, fazer com que Portugal “atinja os seus objetivos”.



A seleção partiu quarta-feira para Andorra, voando para Barcelona e seguindo posteriormente para o destino, em autocarro.