Brasileiro Breno Nascimento reforça equipa de voleibol do Sporting

O oposto brasileiro Breno Nascimento, de 23 anos, vai jogar na equipa de voleibol do Sporting, depois após ter deixado o AA Neurologia Ativa, do campeonato do Brasil, informou esta sexta-feira o emblema lisboeta.

“Sinto-me muito feliz por ter a oportunidade de estar aqui e representar esta equipa. Disseram-me que a estrutura é muito boa, que o clube é muito importante em Portugal e que luta sempre pelo título”, manifestou o jogador ‘canarinho’, citado pelo clube ‘verde e branco’.



Breno deu conta da grande diferença para o seu país natal, no que diz respeito à estrutura, e só pensa em “ajudar a equipa e “dar o máximo”, de forma a “conquistar todos os títulos”.



“É surreal. No Brasil não vemos uma estrutura assim e foi impressionante ao chegar aqui. Foi incrível”, comparou.



No Sporting vai partilhar balneário com os compatriotas Leonel Lanção, que joga na mesma posição, Vinícius Lersch e Tiago Barth.