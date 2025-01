"Champions". Benfica e Sporting olham para possíveis adversários

As "águias" acabaram a edição inaugural deste formato da "Champions" no 16.º posto, último para cabeças de série, com 13 pontos, depois de quarta-feira vencerem em casa da Juventus (2-0).Sem pré-designação no sorteio do play-off de acesso aos oitavos de final ficou o Sporting, fruto do 23.º lugar, com 11 pontos, garantido com o empate caseiro ante o Bolonha (1-1).Quanto ao AC Milan, treinado pelo português Sérgio Conceição, terá pela frente Feyenoord ou Juventus.O play-off está agendado para 11 e 12 de fevereiro, caso da primeira mão, e 18 e 19 do mesmo mês, para a segunda mão.O sorteio de sexta-feira pode, ainda, ditar um caminho para que os dois rivais lisboetas se defrontem nos quartos de final, nomeadamente se ficarem sorteados nos jogos 1 e 2 desta fase, o que, se acontecer, os coloca em possível "rota de colisão" duas eliminatórias à frente.