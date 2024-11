FC Porto vence Sporting e lidera provisoriamente I Liga de basquetebol

Sob a ‘batuta’ do base Max Landis (29 pontos), 'coadjuvado' por Miguel Queiroz (sete ressaltos) na luta nas tabelas, os ‘dragões’ somaram a quinta vitória em seis encontros no campeonato, após uma partida prevista para o início de outubro, mas que foi adiada por decisão dos clubes da Liga devido aos atrasos na inscrição de atletas estrangeiros.



Os ‘dragões’ somam, agora, 11 pontos na tabela, tantos quanto a Ovarense, mas ambos os clubes podem ser ultrapassados pelo Benfica, que tem 10 pontos e defronta hoje a Oliveirense.



O FC Porto terminou o primeiro período a vencer por 26-22, após distanciar-se por duas vezes no marcador. Após uma vantagem de seis pontos (19-13), permitiu a igualdade ao Sporting (19-19), antes de voltar a ‘fugir’ até aos 26-19, naquela que foi a maior vantagem desse quarto.



Mas o ‘leões’ chegariam ao intervalo na frente do marcador, por 43-38, graças à boa reação no segundo período, expressada particularmente em dois parciais distintos, de 6-0 e 8-0, que colocaram os ‘verde e brancos’ na frente (28-26), primeiro, e lhes permitiram aumentar a vantagem (36-31), depois.



Após um parcial de 10-5 nos primeiros quatro minutos do terceiro período, a equipa orientada por Luís Magalhães chegou a liderar por 10 pontos, mas um desconto de tempo permitiu a Fernando Sá corrigir a ação dos seus jogadores e, no final do período, a vantagem ‘leonina’ era de apenas um ponto (65-64), deixando tudo em aberto para a etapa final.



Então, os ‘azuis e brancos’ voltaram para a frente do marcador (71-70), pela primeira vez desde os 15 minutos, com um triplo do 'inevitável' Landis, e não voltaram a ceder a vantagem, que chegou a ser de cinco pontos (79-74 e 85-80), apesar de o Sporting ter discutido o resultado até ao último lance.



A 26 segundos do final, o ‘leão’ Nick Ward (27 pontos e nove ressaltos) foi para a linha de lance livre com o marcador em 85-83 para os visitantes, mas errou os dois lançamentos e o ‘leão’ não aguentou o golpe anímico.