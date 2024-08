Miguel Menino deixa Sporting e reforça Farense até 2028

“É um jogador que se caracteriza pela sua chegada à zona de finalização, remate de meia distância, jogo entre linhas, qualidade de passe e definição no último terço. Estamos convictos de que será uma grande aposta para a nossa caminhada”, sublinhou o emblema algarvio, nas suas redes sociais.



O jovem de 21 anos, internacional pelas seleções jovens de Portugal, fez toda a sua formação no Sporting.



Na época passada, além dos 23 jogos e quatro golos pela equipa B dos ‘leões’, na Liga 3, cumpriu um encontro pela equipa principal do Sporting na I Liga (um minuto contra o Estoril Praia, na 33.ª jornada), sagrando-se assim campeão nacional.



“Muito feliz por chegar a este clube histórico. Sei da sua grandiosidade e aquilo que representa para os adeptos. Só me cabe trabalhar para atingir os objetivos comuns e ajudar a dar alegrias”, salientou Miguel Menino, citado pelo clube de Faro.



O médio ex-Sporting é o 11.º reforço do Farense para esta temporada, juntando-se aos guarda-redes Kaique e Lucas Cañizares, aos defesas Raúl Silva, Marco Moreno e Lucas Áfrico, aos médios Ângelo Neto e Filipe Soares e aos avançados Álex Bermejo, Darío Poveda e Tomané.



Após as duas primeiras jornadas da I Liga, o Farense ainda não pontuou, recebendo o Sporting para a terceira ronda na próxima sexta-feira, no Estádio Algarve, às 20:15.