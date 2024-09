Míssil de Debast confirma triunfo do Sporting frente ao Lille

O internacional sueco inaugurou o marcador aos 38 minutos, tendo o belga, que se estreou a marcar de leão ao peito, selado o resultado, aos 65, com um grande remate de fora da área.





Com o Estádio de Alvalade engalanado, a homenagem às vitimas dos incêndios em Portugal acabou por ser a primeira nota de destaque, com o público a entregar-se ao minuto de silêncio, sendo visíveis tarjas de agradecimento aos “soldados da paz”.A pressão alta praticada pelo Lille criou grandes dificuldades na fase de construção do Sporting, que apenas conseguia chegar à área adversária em jogadas de contra-ataque, por Gyökeres ou Pedro Gonçalves, mas sem efeitos práticos.Não que o Lille tenha mostrado, na fase inicial do jogo, ser uma equipa com argumentos superiores aos do Sporting, apenas foi mostrando mais capacidade em ter a posse de bola e rapidez em recuar quando a perdia.O Sporting viria a mexer muito cedo na equipa. fruto da lesão de Gonçalo Inácio, depois de um choque com Benjamin André, tendo entrado para o lado esquerdo dos três centrais Matheus Reis, aos 13 minutos.Com as equipas encaixadas, o Sporting teve de ser paciente para procurar espaços, motivo pelo qual a melhor ocasião de golo apenas aconteceu aos 29 minutos, quando Gyökeres isolou Pedro Gonçalves, que, na cara do guarda-redes Lucas Chevalier, rematou de pé esquerdo e viu o gaulês fazer a mancha.O guardião gaulês não conseguiu fazer o mesmo aos 38 minutos, por Gyökeres, depois de uma má abordagem de Alexsandro, que passou a bola a Pedro Gonçalves, tendo este servido o pé direito do internacional sueco para o golo inaugural.Tudo piorou para a equipa do norte de França quando Angel Gomes, que em 2020/21 representou o Boavista, foi expulso, aos 40 minutos, depois de ter visto o segundo cartão amarelo, deixando o Lille reduzido a 10 elementos.Com mais espaço para jogar, o treinador do Sporting, Rúben Amorim, trocou ao intervalo Morita, que já tinha um cartão amarelo, por Daniel Bragança.Aos 50 minutos, Geovany Quenda, de cabeça, falhou o alvo por muito pouco, o mesmo acontecendo a Geny Catamo, aos 57, até que, aos 65, Debast com um ‘missil’, a mais de 25 metros da baliza, fez o segundo, não dando qualquer hipótese a Chevalier.O Sporting manteve os olhos na baliza dos ‘dogues’, o Lille, mais limitado, também criou algumas jogadas de ataque, mas o resultado não viria a sofrer alteração até ao apito final do árbitro lituano Donatas Rumsas, destacando-se ainda a estreia do dinamarquês Conrad Harder, que rendeu Trincão, aos 88 minutos.