Morreu Manuel Fernandes, antigo jogador do Sporting

O antigo jogador, recordista no Sporting, tinha sido operado a 22 de maio a um tumor. No hospital, ainda recebeu a visita de Viktor Gyokeres e Frederico Varandas com a taça de campeão nacional conquistada pelo Sporting esta temporada.

"Fiz aquilo que mais gostava, que era chegar um dia ao Sporting. Nem que fosse 1 jogo, eu ficaria feliz"



Foram 433 jogos, 257 golos e uma vida de Leão ao peito.



𝐎𝐁𝐑𝐈𝐆𝐀𝐃𝐎, eterno capitão Manuel Fernandes 💚 pic.twitter.com/VkDtedrwne — Sporting CP 🏆 (@SportingCP) June 27, 2024

Nascido em 1951, Manuel Fernandes teve 30 internacionalizações e sete golos marcados por Portugal mas foi pelo Sporting que o antigo avançado se tornou num dos melhores jogadores de sempre do futebol português.

Pelos Leões, Manuel Fernandes representou o clube entre 1975 e 1987. Em 433 jogos marcou 257 golos. Nas redes sociais, o Sporting publicou um video em que homenageia o antigo número 9.





Enquanto jogador, Manuel Fernandes ainda jogou pelo 1.º de Maio Sarilhense (de onde era origninário) CUF, Vitória de Setúbal, o Fabril e teve experiências nos Estados Unidos, nos New England Tea Man e Rochester Lancers. É recordista de jogos na Liga Portuguesa.



Manuel Fernandes também teve uma carreira enquanto treinador, tendo passado pelos comandos técnicos de Sporrting CP, Campomaiorense, Santa Clara, Penafiel, Vitória de Setúbal e União de Leiria.





Um dos momentos mais icónicos na carreira de Manuel Fernandes aconteceu num jogo entre Sporting e Benfica, em que os Leões venceram por 7-1. Nessa partida, o antigo avançado marcou quatro dos sete golos da equipa de Alvalade.







Venceu dois campeonatos portugueses, duas Taças de Portugal e uma Supertaça. Numa carreira repleta de sucessos, Manuel Fernandes participou em mais de 600 jogos e marcou mais de trezentos golos.