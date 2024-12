Rui Borges já orientou primeiro treino da equipa do Sporting

No comunicado dos campeões nacionais pode ler-se que, no primeiro apronto sob o comando técnico do sucessor de João Pereira.Os "leões" voltam a treinar esta sexta-feira de manhã, na Academia do clube, em Alcochete, com a nova equipa técnica comandada por Borges e que inclui ainda quatro novos membros, Tiago Aguiar, Ricardo Chaves, Fernando Alves e José Meireles.O antigo treinador do Vitória assinou contrato válido até 2026, com mais um ano de opção ou mediante objetivos desportivos, sucedendo a João Pereira, demitido após três vitórias em oito jogos no pós-Ruben Amorim.O Sporting, campeão nacional e segundo com 37 pontos, recebe o Benfica, líder com 38, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no domingo, a partir das 20h30, sob arbitragem de Fábio Veríssimo.