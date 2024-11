Sporting de luxo no último jogo de Amorim em Alvalade

Phil Foden precisou de 4 minutos para colocar o City em vantagem no relvado de Alvalade.





A equipa inglesa parecia dominar o encontro, mas os "leões" reagiram na parte final deste primeiro tempo. Aos 38', o inevitável Viktor Gyökeres empatou 1-1 a partida e deu novo alento aos comandados de Amorim.



O melhor estava para vir no segundo tempo, e, logo ao abrir, o 2-1 para o Sporting num golo de Maximiliano Araújo.





Passados 3 minutos, Trincão sofre falta na área e Gyökeres amplia para 3-1, num penálti.



Estava por cima o Sporting, mas o City ainda provocou algum susto na baliza de Franco Israel.





Aos 66 minutos, penálti a favor do Manchester City, por mão na área de Diomande, mas o esférico rematado por Haaland bateu na trave.





A 10 do final, Alvalade ao rubro, penálti marcado por Gyökeres e o 4-1 na partida, e um "hat-trick" para o goleador sueco.





Com esta goleada, o Sporting fecha a primeira metade da jornada no segundo lugar da classificação, com 10 pontos, igualado com o Mónaco, terceiro, apenas superados pelo Liverpool, que comanda com 12 pontos, resultantes de quatro triunfos em outros tantos jogos.





O técnico Rúben Amorim viaja dentro de seis dias para o grande rival do City, o Manchester United, e esta foi a melhor despedida para os adeptos "leoninos".