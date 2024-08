Sporting perde no Troféu Algarve de futebol feminino

A equipa feminina de futebol do Sporting perdeu diante do A equipa feminina de futebol do Sporting perdeu diante do Sevilha, por 2-1, após reviravolta, no primeiro encontro do Troféu Algarve, que serve de preparação para a temporada 2024/25.

No Estádio Algarve, as duas equipas não conseguiram desfazer o "nulo" na primeira parte, com os golos a surgirem após o descanso, o primeiro para o Sporting, por intermédio de Diana Silva, aos 54 minutos.



Contudo, na reta final, um "bis" de Nazaret Martin (82 e 90+2 minutos), num espaço de 10 minutos, deu o triunfo às espanholas.



No final dos 90 minutos, as duas equipas foram chamadas a cobrar grandes penalidades, para o caso de ser necessário recorrer ao critério de desempate no final do torneio, com o Sevilha, uma vez mais, a mostrar-se mais forte, vencendo por 4-3.



No sábado, novamente no mesmo palco, pelas 20h00, as "leoas" defrontam o rival e tetracampeão nacional Benfica.



Ana Capeta, Beatriz Fonseca e Gabriela Vinhas constam no boletim clínico leonino e não fazem parte das 24 convocadas por Mariana Cabral que viajaram até ao sul do país.