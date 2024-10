Sporting procura manter registo vitorioso em Famalicão

Os "leões", atuais campeões nacionais, venceram todos os oito encontros disputados no campeonato e vão procurar manter o registo no sábado, na visita ao Famalicão.



No seu estádio, nas diferentes competições, o Famalicão apenas venceu uma partida em 16 disputadas frente aos "leões", na 23.ª jornada da época 2019/20, registando-se ainda quatro empates e 11 triunfos do Sporting, que ganhou nas últimas duas visitas.



No campeonato, os minhotos ainda não perderam em casa e somaram dois triunfos, um dos quais frente ao Benfica, na primeira jornada, mas não vencem há cinco jogos e empataram os últimos quatro.



A partida entre o Famalicão, sétimo classificado com 13 pontos, e o Sporting, líder com 24, está agendada para as 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão.



Benfica recebe o Rio Ave



No dia seguinte é a vez de o Benfica, terceiro classificado com menos oito pontos do que os "leões", mas menos um jogo disputado, entrar em campo para receber o Rio Ave, que é 12.º, com oito, procurando a quarta vitória seguida na competição, enquanto os vila-condenses não vencem há quatro jogos.



Depois da primeira derrota sob o comando do técnico Bruno Lage na receção aos neerlandeses do Feyenoord (3-1), a contar para Liga dos Campeões, os encarnados regressam ao campeonato para enfrentar um adversário que nunca venceu no Estádio da Luz em 32 jogos disputados nas várias provas, conseguindo apenas quatro empates.



FC Porto visita o AVS



Na segunda-feira, no encerramento da jornada, o FC Porto desloca-se ao terreno do AVS em busca do quinto triunfo seguido na prova, frente a um adversário que não ganha há três jogos e vem de dois empates.



A equipa liderada por Vitor Bruno, segunda classificada com 21 pontos, a três da liderança, vai enfrentar pela primeira vez o AVS, 10.º com nove pontos, em partida marcada para o Estádio do Clube Desportivo das Aves, pelas 20.15.



Outros focos de interesse



No regresso do campeonato depois da paragem para as seleções, da terceira eliminatória da Taça de Portugal e das competições europeias, a ronda abre na esta sexta-feira, com dois jogos.



O Casa Pia recebe o Nacional, enquanto o Santa Clara, que está num surpreendente quarto lugar, com 15 pontos, vai defrontar o Gil Vicente.



No sábado, antes do Famalicão-Sporting, o Estoril Praia recebe o Arouca, num duelo entre equipas que procuram o regresso aos triunfos, enquanto o Boavista, que apenas venceu na primeira jornada, defronta o Moreirense.



No domingo, o Sporting de Braga, sexto, enfrenta o Farense, atual último classificado, mas que não perde há dois jogos, e o Vitória de Guimarães, que é quinto, desloca-se ao terreno do Estrela da Amadora, que está na 16.ª posição.