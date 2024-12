Benfica procura mais uma vitória frente ao Nacional

Em caso de triunfo sobre a equipa madeirense, 13.ª classificada, o Benfica sobe um lugar no campeonato, para o segundo, com um ponto de vantagem sobre o FC Porto e a um de distância do Sporting, a 10 dias do dérbi lisboeta entre ambos, referente à 16.ª ronda.Os encarnados interromperam no domingo a longa série de oito vitórias consecutivas desde que Bruno Lage substituiu o alemão Roger Schmidt como treinador, ao empatarem 1-1 no reduto do AVS, enquanto o Nacional quebrou um ciclo de três jogos sem ganhar na prova, com uma vitória por 1-0 na receção ao Moreirense.





Após três encontros sem vencer, os insulares enfrentaram o Moreirense, em casa. Os pupilos de Tiago Margarido estiveram mais inconformados com o nó no marcador e, como tal, foram recompensados com o único golo do confronto, já no segundo tempo. Na sequência de um canto, José Gomes deu a melhor sequência ao alívio incompleto dos cónegos, desferindo um remate preciso com o pé esquerdo.





As "águias", depois do empate a zeros frente ao Bologna na Liga dos Campeões, deslocaram-se à Vila das Aves. O emblema lisboeta entrou forte no encontro, chegando à vantagem aos 17 minutos, por intermédio de Zeki Amdouni. O avançado suíço correspondeu da melhor maneira ao voto de confiança, sendo o responsável por finalizar uma bela jogada coletiva. Contudo, os comandados de Daniel Ramos não atiraram a toalha ao chão, restabelecendo a igualdade ao cair do pano, por Cristian Devenish.





O que disseram os treinadores





Há momentos em que recuperamos a bola e dois, três toques a seguir perdemos. Isso faz a equipa correr mais e não queremos isso. A evolução constrói-se com tempo de treino". Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, o treinador Bruno Lage destacou os mecanismos que a sua turma necessita de aprimorar: "".





O técnico dos insulares, Margarido deu ênfase à dificuldade do desafio: "Vamos medir forças contra uma equipa de 'Champions', mas é também aliciante. Obviamente que o nosso objetivo é criar o máximo de dificuldades possível ao adversário e ganhar o jogo".





No que toca aos "onzes" iniciais, as escolhas não irão ser muito distintas das apresentadas antes do adiamento, fruto das inúmeras restrições contempladas no Artigo 41 do Regulamento de Competições. Porém, com a lesão de Nigel Thomas, Dudu deverá ser chamado a jogo para atuar pelo corredor.