Domingos Castro interpõe providência cautelar sobre eleições na federação de atletismo

Fonte da lista B, liderada por Domingos Castro, confirmou à agência Lusa a interposição da providência cautelar, que já deu entrada naqueles dois tribunais, na sequência da decisão da Mesa da Assembleia Geral (MAG), que hoje indeferiu por unanimidade uma reclamação desta candidatura.

A ação judicial visa não só revogar o afastamento das eleições de sábado da lista encabeçada por Domingos Castro, como a impugnação do ato eleitoral agendado, confirmou a mesma fonte.

A candidatura avançou para os meios legais por estar "certa de que cumpriu todos os requisitos legais decorrentes do regulamento eleitoral", esperando que os associados possam "decidir o futuro do atletismo nas urnas".

De acordo com nota publicada no sítio oficial da FPA na Internet, a MAG indeferiu, por unanimidade, a reclamação da lista do antigo atleta, numa decisão apoiada por um parecer jurídico.

Na segunda-feira, a Lista B, liderada por Domingos Castro, tinha apresentado uma reclamação formal à MAG do organismo, contestando a exclusão do ato eleitoral marcado para sábado.

A lista liderada por Domingos Castro contestou a decisão por considerar não haver qualquer fundamento para a exclusão do ato eleitoral que vai eleger o sucessor de Jorge Vieira na presidência do organismo que rege o atletismo em Portugal, ao qual concorrem os atuais vice-presidentes da FPA Paulo Bernardo (Lista A) e Fernando Tavares (Lista C).

Na sexta-feira, a Mesa da Assembleia Geral da FPA anunciou ter rejeitado a lista liderada por Domingos Castro às eleições para o quadriénio 2025-2028, por violação do artigo 10.º do Regulamento Eleitoral.

A lista de Domingos Castro, de 60 anos, integrava os antigos atletas Paulo Guerra e Sara Moreira como candidatos a vice-presidentes e Carlos Paula Cardoso, ex-presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), para a liderança da MAG.

Na lista do `Movimento de Mudança`, que tem como mandatário Luís Alves Monteiro, da Associação de Atletas Olímpicos de Portugal (AAOP), José Eduardo (Conselho Fiscal), Paulo Duarte (Conselho de Disciplina), Francisco Coimbra (Conselho de Justiça) e João Coelho (Conselho de Arbitragem) são os candidatos à presidência dos restantes órgãos sociais.