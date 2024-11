Benfica com teste de "fogo" na visita ao Bayern Munique

O desaire com o Feyenoord (3-1), no Estádio da Luz, há duas semanas, colocou um travão na sequência de triunfos sob o comando de Bruno Lage, sendo esse precisamente o único encontro que os encarnados não venceram com o novo treinador em todas as provas (nove vitórias em 10 partidas).Além dessa derrota, o Benfica tem na "Champions" duas vitórias, com Estrela Vermelha (2-1) e Atlético de Madrid (4-0), ocupando a 13.ª posição, com seis pontos, mais três do que os bávaros (23.º), que iniciaram a fase de liga com um "atropelo" em casa ao Dinamo Zagreb (9-2), mas foram derrotados nas duas últimas rondas, nos redutos de Aston Villa (1-0) e FC Barcelona (4-1).





Situação no Benfica...





Sem Bah, que não viajou por lesão, a solução para a lateral direita benfiquista poderá passar por Tomás Araújo. Lage descartou a opção Aursnes, Kaboré não tem dado garantias e a outra opção é Leandro Santos, que ainda não se estreou pelas "águias".





Com António Silva no centro da defesa, o resto do onze base deve manter-se.





Em antevisão à partida em casa do Bayern, Bruno Lage assumiu que será o jogo mais difícil nesta segunda passagem pelo Benfica e que a equipa quer perceber se está pronta para o nível da Liga dos Campeões: "Um adversário difícil. É uma equipa muito competente, mas acho que eles olham para nós dessa forma. Vai ser um jogo interessante, muito competitivo e de grau de dificuldade elevado".





Atualidade no Bayern...





Já no Bayern, não devem existir muitas mexidas em relação ao último jogo. Sem laterais direitos disponíveis, a solução pode voltar a passar pelo português Raphael Guerreiro. Kimmich e Palhinha deverão ser os donos do meio-campo, guardando as costas dos vertiginosos da frente. Musiala, Coman, Olise e Sané: entre estes quatro, jogarão apenas três - pois o lugar ao centro do ataque estará entregue a Harry Kane.





No lançamento da partida o técnico Vincent Kompany frisou: "No Bayern há sempre pressão. Estou focado no jogo, não naquilo que o rodeia. A minha missão é vencer todos os jogos, embora este nem seja decisivo devido ao novo formato da Champions. Claro que há a pressão de terminar no top 8, mas o jogo de quarta-feira não vai definir se nos apuramos ou somos eliminados. No entanto, o objetivo é ganhar, claro", referiu.



O histórico de confrontos com o Bayern não é, de todo, favorável às "águias", que não venceram qualquer um dos 12 jogos, tendo, inclusive, sido derrotadas nas seis deslocações a Munique, a última das quais em 2021/22, por 5-2, na fase de grupos da prova milionária, então com Jorge Jesus ao "leme"..



A partida entre Bayern Munique e Benfica tem início agendado para as 20h00 (horas em Lisboa), na Allianz Arena.