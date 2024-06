Benfica já conhece adversários na qualificação para `Champions` de basquetebol

Caso vençam, os tricampeões portugueses vão enfrentar, na derradeira ronda do torneio de qualificação, o vencedor da eliminatória que vai opor o Fribourg Olympic, da Suíça, ao vencedor do embate entre Sabah (Azerbaijão) e Norrkoping Dolphins (Suécia).

Uma vitória nesta eliminatória, colocará os comandados de Norberto Alves no Grupo G da fase regular da `Champions` de basquetebol, no qual se juntará aos alemães do Niners Chemnitz, aos italianos do Bertram Derthona Tortona e aos espanhóis do BAXI Manresa.