Benfica soma a primeira derrota na UEFA Youth League

Num início de jogo bastante equilibrado, a expulsão de Olívio Tomé, aos 18 minutos, após pisar o seu adversário, mudou o rumo do jogo, com a equipa monegasca a subir no terreno e a pressionar as 'águias', tendo, mesmo em cima do intervalo, Lucas Michal se enquadrado com a baliza e inaugurado o marcador, aos 44 minutos.



Na segunda parte, os 'encarnados' tentaram inverter o resultado e ainda dispuseram de uma clara oportunidade de golo nos últimos minutos do encontro, aos 90+2, através de Dudu, mas não conseguiram evitar a derrota.



O Benfica, que na próxima jornada recebe o Bolonha, no Benfica Campus, no Seixal, já chegou por quatro vezes à final da competição, tendo apenas vencido em 2021/2022.